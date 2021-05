E’ stata rinnovata per 5 anni la convenzione tra il Comune di Fiorano Modenese e l’associazione Camper Club, per la gestione dell’area sosta camper comunale, l’unica nel distretto ceramico, dotata di piazzole, possibilità di rifornimento energia elettrica, acqua, carico-scarico acque reflue, Wi fi free e area verde attrezzata con giochi per bimbi e barbecue.

L’associazione nata nel 2008 dall’idea di un gruppo di appassionati del turismo ‘en plein air’, conta oggi oltre 50 famiglie socie e si occupa dell’area dedicata alla sosta libera di camper, punto ideale per visitare tutto il territorio. Ha anche in concessione d’uso un locale in via Cameazzo e il lago di pesca sportiva, gestito in collaborazione con l’associazione Sps Gattoni.

“Questa avventura è cominciata per scherzo, per condividere viaggi e momenti insieme tra appassionati del camper – spiega il presidente Luca Muzzarelli – ed è diventata una cosa seria, dato che nell’ultimo anno, prima della pandemia, abbiamo accolto più di un centinaio di camper e a qualcuno abbiamo anche dovuto dire di no”.

Il Camper Club organizza anche importanti raduni di camperisti a Fiorano Modenese, per fare conoscere a turisti, provenienti dall’Italia e dall’estero, le bellezze naturali ed artistiche del nostro territorio, oltre alle prelibatezze enogastronomiche, con visite ad acetaie e caseifici locali. Raduni, come l’October Fest del Camperista, che negli anni hanno visto la presenza di centinaia di appassionati.

“Il rinnovo della convenzione è motivo di grande soddisfazione per tutta l’amministrazione. – afferma l’assessore alla Cultura e Associazionismo, Morena Silingardi – Fin dalla prima stipula di una convenzione con le due associazioni abbiamo apprezzato la loro volontà di collaborare, la capacità di occupare uno spazio che aveva necessità di essere rigenerato e rivissuto, il pieno rispetto dei valori associativi e il dinamismo contagioso degli associati. Abbiamo in progetto una ulteriore sistemazione e utilizzo dell’area, rispondente alle condivisibili richieste inoltrate sia dal Camper Club che dai Gattoni.”

La nuova convenzione prevede anche la disponibilità di due nuovi lotti di terreno a fianco della sede del Camper Club che verranno utilizzati per ampliare l’area sosta con ulteriori box, fornire un nuovo servizio di ricovero per i camper e l’estensione della cura e la manutenzione del verde all’intera area adiacente a carico del Camper club.

“La sede dell’associazione ha riaperto a fine aprile e già nel primo weekend di maggio ci sono state numerose richieste anche da parte di turisti stranieri – racconta Muzzarelli – che fanno ben sperare per il turismo nella zona. Stiamo pensando di programmare qualche attività e un raduno ad ottobre. Intanto abbiamo deciso di partecipare alla fiera del Camper che si svolgerà a Parma a settembre, per fare conoscere la nostra area sosta e le bellezze del territorio fioranese”.