Decano dei jazzisti nazionali, il pianista Franco D’Andrea conferma la sua indomita creatività: il suo trio con Mirko Cisilino alla tromba ed Enrico Terragnoli alla chitarra ha un nome che lo definisce alla perfezione: New Things. Lo si potrà ascoltare venerdì 28 maggio (inizio alle ore 20:00) al Teatro Asioli di Correggio in occasione di una nuova serata del festival itinerante regionale Crossroads, organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo unico euro 12; ridotto under 30 euro 8.

Per l’ennesima volta Franco D’Andrea è arrivato sul gradino più alto del podio del referendum Top Jazz indetto dal mensile Musica Jazz: l’edizione 2020 gli ha addirittura attribuito un premio alla carriera. Riconoscimento che va ad aggiungersi a un palmarès assai ricco.

Franco D’Andrea (Merano, 1941) è una delle figure più rilevanti del jazz made in Italy. E, dopo decenni di attività, dimostra di essere nel pieno di una luminosa e instancabile fase creativa. Dalle stupefacenti performance del quartetto alle innovative proposte in trio, sino agli organici più articolati (dal sestetto agli Eleven), senza tralasciare la dimensione più raccolta del piano solo, che da sempre è tra le preferite di D’Andrea: in ogni situazione strumentale il pianista meranese ha raggiunto il punto di perfetta cristallizzazione.

Anche il trio con Mirko Cisilino ed Enrico Terragnoli ha raccolto i meritati riconoscimenti nel Top Jazz 2020: il disco New Things ha raggiunto la seconda posizione come Miglior disco italiano dell’anno. La musica del trio sfugge alle catalogazioni, rinnovandosi continuamente a ogni performance. Immancabile però è l’ampio respiro storico dell’ispirazione, che spazia dal jazz classico alla musica del Novecento e confluisce in strutture astratte.

