In programma giovedì 27 maggio, ore 21.15, il terzo e ultimo appuntamento dedicato all’orientamento universitario e specialistico degli studenti di Campogalliano. Il miniciclo di incontri, svolto in teleconferenza sui canali social del Comune di Campogalliano, è ospitato nell’ambito di #VoceConGiunta, format dell’Amministrazione ideato per stimolare il dialogo con i cittadini su progetti, servizi e interventi di competenza comunale. L’iniziativa, che punta a integrare a livello locale le opportunità sul tema già previste da università e scuola, rientra nel programma di mandato dell’attuale giunta. Tutti e tre gli eventi sono stati indirizzati agli studenti di quarto e quinto superiore, in procinto di scegliere il proprio percorso dopo il diploma di maturità.

“Se le prime due serate si sono focalizzate sull’orientamento universitario, quest’ultima riguarderà l’orientamento negli Istituti Tecnici Superiori – dichiara la vicesindaca con delega alle Politiche scolastiche Daniela Tebasti – affrontato, ancora una volta, grazie alla testimonianza diretta del personale e degli allievi. Le Fondazioni ITS sono scuole di tecnologia, nate con l’obiettivo di realizzare percorsi formativi altamente professionalizzanti per giovani diplomati. Le aziende del nostro territorio sono alla continua ricerca di queste figure specializzate e le accolgono per i tirocini formativi finalizzati alle assunzioni”.

Ospiti della serata saranno Federica Gherardi (referente dell’ITS Maker di Modena per meccanica, meccatronica, motoristica e packaging), Morena Sartori (direttrice della Fondazione ITS Tecnologie e Industrie creative con sedi a Modena e Carpi) e Annamaria Campagnoli (coordinatore ITS biomedicale di Mirandola). Presenti durante la diretta anche studenti e diplomati di Campogalliano, chiamati a raccontare le loro esperienze all’interno degli Istituti. Rappresentanza del mondo lavorativo, di marca imprenditoriale, affidata a Paolo Moscatti (presidente di TEC Eurolab, socio fondatore della Fondazione ITS Maker). Introdurranno e coordineranno gli interventi la sindaca Paola Guerzoni e la vicesindaca Daniela Tebasti.

Come da consuetudine, la serata prevede l’interazione con i ragazzi e le famiglie in collegamento tramite l’utilizzo delle chat dei social utilizzati per la diretta, ovvero la pagina facebook e l’account youtube del Comune.