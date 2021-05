Per non dimenticare, all’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” un percorso didattico pluridisciplinare che ha visto impegnati alunni e docenti sulla legalità e alla lotta alla mafia: Come affermava Giovanni Falcone: “Gli uomini passano, le idee restano. Le loro tensioni morali continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”.

Oggi quelle idee, quelle tensioni morali, fatte proprie, camminano sulle gambe dei nostri ragazzi! In occasione della “strage di Capaci”, di cui quest’anno ricorre il ventinovesimo anniversario, alla secondaria di Massenzatico è stato inaugurato un “murale” dedicato a due grandi uomini italiani, che si sono distinti per il loro coraggio nella lotta alla mafia e ad ogni forma di illegalità: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il progetto-azione che ha visto impegnati gli alunni delle classi terze, al termine di un percorso di educazione civica sulla legalità, vuole porre all’attenzione dei giovani (e non solo) sul valore e il coraggio di Giovanni Falcone magistrato italiano la cui memoria è diventata simbolo di legalità. L’elaborato pittorico, raffigurante Falcone e Borsellino, collocato in uno dei corridoi della scuola, è stato realizzato con la tecnica “di disegno collaborativo” a tempera. Ogni studente ha riprodotto una porzione dell’immagine, che messa insieme, come in un grande puzzle, ha contribuito alla realizzazione del manufatto artistico finale. Impegnativo e pregno di significati il messaggio dietro questo lavoro che non è solo rispetto del distanziamento per esigenze sanitarie dovute al Covid ma, quello di una presa di responsabilità personale: se ognuno agisce e fa “la propria parte” con coerenza, responsabilità, rispetto e correttezza, il prodotto d’insieme risulta compiuto, pregevole, tecnicamente armonioso: una metafora di quella che potrebbe essere la nostra società.

Nella stessa giornata, è stato esposto un lenzuolo commemorativo realizzato con la tecnica dello stencil, legato all’iniziativa promossa dalla fondazione Giovanni Falcone di Palermo: “un lenzuolo contro la mafia” di cui hashtag #dicosasiamocapaci. Il lenzuolo bianco con l’immagine di Falcone oggi sventola come una bandiera simbolo di onestà accanto alla bandiera italiana e a quella europea, dando un forte messaggio: I ragazzi della secondaria di Massenzatico sono “CAPACI.