Martedì 25 maggio alle ore 18.30 è in programma un open day virtuale rivolto alle famiglie dei bambini che frequenteranno le scuole d’infanzia Agazzi e Cassiani a partire da settembre 2021. L’incontro avverrà sulla piattaforma Meet e sarà l’occasione per dare il benvenuto e rispondere a domande e curiosità, oltre che per illustrare le linee pedagogiche della scuola. Saranno presenti le insegnanti referenti e il coordinamento pedagogico 0-6 dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

Il link per collegarsi per la scuola Cassiani è: meet.google.com/xon-ftg-xbk

Il link per collegarsi per la scuola Agazzi è: meet.google.com/gun-xaqk-uyc