In vista della sesta edizione che si terrà dal 1 al 4 luglio al Castello di Spezzano, continua l’impegno dell’Ennesimo Film Festival in favore della formazione. Dopo i corsi dell’Academy che hanno coinvolto 53 classi e oltre 1300 studenti durante l’ultimo anno scolastico, l’Ennesimo torna in Università con una lectio magistralis riservata agli studenti del Corso di Laurea triennale e magistrale in Design del prodotto industriale tenuta da Paola Antonelli, mercoledì 26 maggio alle ore 17:30 in diretta Zoom. Paolo Antonelli è Senior Curator del Dipartimento di Architettura e Design del Museum of Modern Art di New York. La sua ultima esibizione, Broken Nature, è stata inaugurata al MoMa nel novembre 2020.

«È un grande onore per l’Ennesimo poter ospitare Paola Antonelli fra i massimi esperti di Design a livello globale, la cui carriera non ha bisogno di presentazioni – commentano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli di Ennesimo Film Festival – e che vogliamo ringraziare per la sua disponibilità e per aver accettato l’invito di presentare il suo ultimo progetto, Design Emergency, agli studenti dell’Università di Bologna. Si tratta di un account Instagram che, attraverso conversazioni live settimanali, interroga esperti e creativi per capire come l’architettura sanitaria, l’illustrazione medica, l’hacking, la visualizzazione dei dati, il simbolismo e la produzione collaborativa di DPI possano produrre innovazioni che aiutino a proteggerci dalla pandemia, migliorarne la cura e prepararci per i cambiamenti radicali che introdurrà nelle nostre vite. Un’impresa curatoriale completamente nuova che dimostra come la collaborazione di progettisti in ogni campo sia fondamentale per gettare le basi del futuro post-pandemia».

La lezione si inserisce all’interno del Caesar Design Film Award, la categoria di cortometraggi dedicata al mondo dell’architettura e del design realizzata in collaborazione con Ceramiche Caesar. Gli studenti del Corso in Desing del prodotto industriale saranno coinvolti all’interno della Giuria dei Wannabe Designers, riservata appunto a studenti universitari di architettura o design, che assegnerà una menzione speciale al miglior corto della selezione durante il Festival.

«Il tema dell’edizione 2021 del Caesar Design Film Award è design for living – concludono Ferrari e Marmiroli – per segnalare come la rinascita, la sperata fine di un momento che ha coinvolto tutti a livello globale può essere sostenuta anche dalla progettazione di un mondo nuovo, diverso, un mondo in cui tornare a vivere appunto. Il design e l’architettura possono guidare questa nuova rivoluzione di spazi comuni, ma che può rivelarsi anche estetica e soprattutto fortemente legata al tema della sostenibilità. Spazi che possiamo in certi casi chiamare casa. Un tema in linea con la ricerca dell’Antonelli che ringraziamo nuovamente per la disponibilità insieme a Elena Formia, coordinatrice corsi di Design e Advanced Design Università di Bologna, a Elena Vai dottoranda dell’Unibo nonché Adolfo Tancredi, Raimondo de Micco, Michele Colò e tutto il team di Ceramiche Caesar».

Per partecipare all’evento ci si può collegare al link Zoom: https://unibo.zoom.us/j/93757763752?pwd=ZXhjWVo0ZzRaYjc4QmVuR081UGxidz09