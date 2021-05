Tanti i cittadini arrivati con i propri cani per festeggiare l’apertura di questa nuova area messa a disposizione dall’Amministrazione comunale e gestita da volontari. Presenti anche i cani del nucleo cinofili della Croce Rossa.

Il Sindaco Camilla Verona ha ringraziato il gruppo di volontari e l’azienda Fol.Vez che ha collaborato con proprie risorse economiche e manodopera per allestire l’area.

Sabato 22 maggio alle ore 17.30 è stato inaugurato a Guastalla “Bau Park”, uno sgambatoio per cani collocato in via Castagnoli. Si tratta di un’area verde di 1750 metri quadrati di proprietà comunale, concessa ad un gruppo di volontari che la gestiranno sulla base di un “Patto di collaborazione” sottoscritto con l’Amministrazione guastallese.

Erano presenti all’inaugurazione il sindaco Camilla Verona, il vice sindaco Matteo Artoni, l’assessore all’ambiente Chiara Lanzoni, l’imprenditrice Giorgia Rossi dell’azienda Fol.Vez di Campagnola Emilia e tanti cittadini con i loro amici a quattro zampe, insieme ai cani del nucleo cinofili della Croce Rossa, addestrati anche per la ricerca delle persone.

L’inaugurazione si è tenuta in un’atmosfera di gioiosa condivisione. “Siamo molto felici che l’Amministrazione comunale abbia messo a disposizione questo ampio spazio, ben attrezzato, ordinato e recintato” hanno commentato alcuni cittadini presenti sabato pomeriggio. A Guastalla, infatti, mancava uno sgambatoio di queste dimensioni. “C’è un’area collocata tra le scuole elementari e l’argine maestro ma è piccola e un cane di media taglia non trova soddisfazione” spiega l’assessore all’ambiente Chiara Lanzoni.

“Bau Park” è suddiviso in due zone per tenere separati i cani di piccola taglia da quelli più grandi. Il Comune di Guastalla ha messo a disposizione l’area verde e ha compiuto le opere per realizzare il punto acqua con fontanella mentre la recinzione e gli accessi allo spazio sono stati realizzati grazie al contributo economico e di manodopera offerto dall’Azienda Fol.Vez. di Campagnola Emilia che il sindaco Camilla Verona ha ringraziato a nome dell’Amministrazione comunale. Un ringraziamento speciale è stato espresso anche nei confronti del gruppo di volontari che gestiranno l’area senza i quali non si sarebbe potuto realizzare questo progetto.

Infine, un appello a tutti i frequentatori: “Anche se ci sono volontari che se ne prenderanno cura, è importante che ogni cittadino che frequenta l’area la tenga pulita e ordinata perché questo spazio è un bene di tutti e può funzionare solo se c’è l’impegno di tutti” ha detto la sindaca Verona.

L’Amministrazione comunale, oltre alla realizzazione del punto acqua con fontanella, eseguirà le attività di manutenzione straordinaria, come la messa in sicurezza delle alberature e la riparazione della recinzione di confine. Inoltre, sosterrà il pagamento dell’utenza per la fornitura di acqua, lo svuotamento periodico dei cestini, la manutenzione di interventi straordinari.

Il gruppo dei volontari, invece, curerà la manutenzione ordinaria dell’area verde, attraverso lo falcio dell’intera superficie e la pulizia da ogni tipo di rifiuto e vigilerà sul corretto utilizzo dell’area.