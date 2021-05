Questo fine settimana, i carabinieri delle Stazioni dipendenti della compagnia di Sassuolo, hanno eseguito una serie di servizi di controllo del territorio nel corso dei quali: un cittadino marocchino diciannovenne domiciliato nel sassolese, in stato confusionale dovuto presumibilmente all’assunzione di bevande alcoliche, ha danneggiato alcune autovetture parcheggiate nella via Mazzini, venendo denunciato per danneggiamento.

Mentre i carabinieri di Vignola hanno segnalato alla prefettura un ventiseienne modenese, controllato alle 22:30 alla guida della propria autovettura in possesso di una modica quantità di marijuana. Sempre a Vignola, alle 04.00 del mattino, quattro persone sono state sanzionate amministrativamente per violazioni delle misure di contenimento dell’emergenza Covid 19, avendo violato il divieto di mobilità. Identica sanzione è stata elevata a Fiorano modenese nei confronti di altre 4 persone sassolesi, sorprese alle 2:40 della notte in giro lungo via Ugolini.