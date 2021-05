Cordoglio del Comune di Mirandola e del Sindaco Alberto Greco per la scomparsa, avvenuta ieri, di Carla Focherini in Solieri, sesta dei sette figli del carpigiano Odoardo Focherini, Giusto fra le Nazioni, e di Maria Marchesi. Il Comune di Mirandola partecipa al dolore del marito Dilio, dei figli Andrea, Alberto e Carla e di tutti famigliari, per la dipartita di Carla.

“Conserviamo il ricordo di una persona – afferma il Sindaco di Mirandola Alberto Greco – che ha reso concreto l’esempio del padre suo Odoardo, nella sua vita professionale di insegnante ed in quella di tutti i giorni nell’aiuto al prossimo. Le nostre sentite condoglianze e quelle di tutta la comunità mirandolese alla famiglia.”