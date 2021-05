L’attività e l’impegno della Polizia di Stato, mirate alla prevenzione e al contrasto alla commissione dei reati e al rispetto delle misure di contenimento del contagio, continuano con l’intento di restituire ai cittadini aree urbane di Reggio Emilia colpite da fenomeni di degrado e di aumentare il senso di sicurezza percepito.

Lo scorso weekend, è stato caratterizzato da specifici servizi interforze con i militari del comando Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia locale, coordinato da un funzionario della Polizia di Stato, volti a contrastare soprattutto fenomeni di assembramento e mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, soprattutto nella zona del centro, e in particolar modo nelle principali piazze.

Specifici controlli, sono stati predisposti, anche in zone quali via Secchi, via Roma, via Nobili, via Bellaria e via Allegri.

L’attività anticovid è stata caratterizzata dall’identificazione di 12 persone e dall’accertamento di 1 sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’obbligo di utilizzo del dispositivo di protezione individuale. Gli agenti hanno poi controllato 12 esercizi commerciali senza rilevare alcuna anomalia.