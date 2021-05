Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione di Modena ha approvato di recente il Bilancio di Missione 2020 che certifica un avanzo d’esercizio di circa 25 milioni di euro ed erogazioni per circa 26 milioni di euro. Lo stesso consiglio aveva approvato a fine 2020 il Documento strategico di Indirizzo 2021-2023 che disegna le linee d’intervento della Fondazione per i prossimi tre anni e assume come orizzonte di riferimento l’Agenda ONU 2030.

I due documenti saranno illustrati mercoledì 26 maggio nel corso di un evento trasmesso in diretta streaming sul sito della Fondazione di Modena a partire dalle 17.

All’incontro, condotto dal giornalista Massimiliano Panarari, partecipano il presidente della Fondazione Paolo Cavicchioli; il sociologo Aldo Bonomi; il direttore generale della Fondazione Luigi Benedetti; i consiglieri di indirizzo Matteo Al Kalak, Maurizia Gherardi e Valeria Marigo.