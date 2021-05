Diversi studi condotti in ambito europeo rilevano che, a causa della pandemia da Covid-19 che stiamo vivendo e le conseguenze economiche che ne derivano, tra le categorie di imprenditori, artigiani e titolari di aziende sono in aumento i casi di sindrome ansioso-depressiva. La psicologia, quindi, oggi più che mai, è chiamata a mettere in campo un contributo essenziale per sostenere questi forti processi di cambiamento, che sembrano provocare forte distress. Per approfondire un tema importante ma ancora poco trattato Lapam Benessere ha organizzato un webinar in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo della categoria per il XXI Congresso Generale Lapam.

Obiettivo del seminario online è di offrire una panoramica su come la pandemia ha inciso sulla psiche dei lavoratori e le modificazioni prodotte sulla qualità della vita, cercando di stimolare un dialogo che si propone di riflettere su come poter affrontare e gestire al meglio questo periodo e ciò che può risultare importante per fronteggiare i mesi a venire. Il webinar è aperto al pubblico, seguirà una parte privata riservata agli associati Lapam per l’elezione del consiglio direttivo Benessere che nominerà quindi il presidente di categoria. Introdurrà i lavori Giancarlo Santunione, Presidente Categoria Benessere, Monica Salvioli dell’Ufficio Studi presenterà i dati e la psicologa del poliambulatorio Minerva Michela Bombardini parlerà di Covid-19 e lavoro: quali ricadute psicologiche e quali possibili scenari futuri. Modera Elena Baraldi, referente categoria Benessere Lapam. Per iscriversi e riceve il link per il collegamento www.lapam.eu.