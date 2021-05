Soddisfazione per l’operazione Libra è stata espressa dal Questore di Reggio Emilia Giuseppe Ferrari, che ha aggiunto:

“la lotta al crimine organizzato è una delle mission che la Polizia di Stato di Reggio Emilia persegue con maggiore attenzione e determinazione e in questo contesto, le misure di prevenzione patrimoniali di sequestro dei beni, nei confronti dei soggetti che, ancorché non inseriti in maniera stabile nelle cosche, forniscono comunque rilevanti contributi alle stesse, resta uno degli obiettivi prioritari. Desidero poi ringraziare i magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bologna, per la dedicata attenzione che dimostrano nei confronti del lavoro svolto dalla Questura di Reggio Emilia, avallando, negli ultimi 9 mesi, ben 4 proposte di misure di prevenzione patrimoniali”.