E’ dedicato al nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza l’appuntamento formativo gratuito, realizzato completamente in digitale da UniCredit in collaborazione con lo Studio DR48.

L’incontro, in programma lunedì 24 maggio con inizio alle 17, è rivolto agli imprenditori e ai professionisti del territorio, per aiutarli a comprendere e affrontare al meglio i cambiamenti attesi in relazione alla nuova disciplina.

Il webinar sarà aperto dai saluti introduttivi di Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit; e di Donatella Vitanza dello Studio DR48.

A confrontarsi sul tema saranno Andrea Foschi, Consigliere CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) con delega alla crisi d’impresa; Angelo Paletta, Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna; e Valter Caiumi, Presidente di Confindustria Emilia.

Per iscriversi: info@studiodr48.it

L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti del percorso formativo dedicato alle imprese e ai professionisti che, grazie alla sinergia tra UniCredit e lo Studio DR48, durante ogni webinar avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con esperti su tematiche di rilievo.