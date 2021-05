Nuvolosità variabile nella prima parte della giornata, più consistente sul settore centro-orientale. Locali e brevi rovesci possibili inizialmente sulla Romagna e nelle ore pomeridiane lungo il crinale appenninico. Dal tardo pomeriggio ampi rasserenamenti. Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, comprese tra 11 e 14 gradi; massime in lieve aumento, con valori tra 20 e 22 sul settore orientale, intorno a 24/25 gradi sulle pianure centro-occidentali. Venti deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali in serata. Mare poco mosso.

(Arpae)