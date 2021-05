Dopo oltre trent’anni di carriera, nei giorni scorsi è andato in pensione il dottor Franco Boselli, dal 2006 Direttore dell’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Mirandola.

Il dottor Boselli ha cominciato il suo percorso professionale in Azienda USL di Modena nel 1989 come assistente medico. Dopo una lunga esperienza lavorativa all’Azienda sanitaria di Reggio Emilia fino 1996, ha fatto poi ritorno all’Ausl di Modena come dirigente medico aiuto del dottor Vaccari presso l’Ospedale civile Sant’Agostino fino al passaggio al nuovo ospedale di Baggiovara contribuendo alla delicata fase di transizione.

Durante questo periodo si è perfezionato nella chirurgia complessa traumatologica e protesica fino alla nomina, nel 2006, come Direttore di Ortopedia e Traumatologia a Mirandola, ruolo che ha ricoperto fino al pensionamento.

In attesa dell’espletamento del bando per il nuovo incarico, che verrà pubblicato al più presto, alla Direzione del reparto è stato nominato temporaneamente il dottor Saverio Luppino, responsabile della Struttura complessa di Ortopedia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi. Una figura di grande competenza ed esperienza che porterà avanti le attività del reparto fino al termine delle procedure di selezione per il nuovo direttore di Struttura complessa.

Al dottor Boselli il sentito ringraziamento dell’Azienda USL di Modena per il lavoro svolto con dedizione, professionalità e sensibilità verso pazienti e colleghi.