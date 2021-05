“E’ quello che a tutti gli effetti, è definito un dono gradito. A maggior ragione per le finalità per cui sarà impiegato: il trasporto delle persone disabilità e degli anziani. Il mio sentito ringraziamento a chi ha reso possibile questa importante donazione” Sono state queste le parole del Sindaco di Mirandola Alberto Greco, oggi nei panni di Presidente dell’Assemblea dei soci ASP (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni modenesi Area Nord), al momento della consegna del nuovo mezzo di trasporto donato all’ASP da diverse realtà imprenditoriali mirandolesi.

“Le persone con problemi di deambulazione, legati alla disabilità, all’età o ad altri fattori di salute, sono presenti sul nostro territorio. Tutto quello dunque, che può essere fatto per favorire la mobilità di queste persone, aiutarle come in questo caso con un mezzo che va ad aggiungersi agli altri già in dotazione ad ASP, è opportuno farlo. Ed è impegno mio e dell’Amministrazione comunale andare anche in questa direzione.”

Il furgone oltre al conducente è destinato ad ospitare sette persone, che scendono a quattro in osservanza alla normativa. È dotato posteriormente di pedana elettronica per facilitare la salita le presone con problemi di deambulazione e le carrozzine.

Presenti al taglio del nastro, oltre al sindaco Greco, Don Fabio Barbieri – parroco di Santa Maria Maggiore, Duomo di Mirandola – per la benedizione del mezzo, il Presidente di ASP Stefano Paltrinieri, Roberta Gatti Direttore di ASP, Stefania Marchi Responsabile ASP del Servizio Sostegno a Domicilio ed in rappresentanza dei donatori il Sig. Palazzetti della ditta PMG. Le altre aziende che hanno contribuito all’acquisto del mezzo, sono state: FISECO, Autotrasporti Dall’Olio Silvano; QURA, Nuova Ram Ricambi, Infortunistica Ogliani, Micronica srl, DB Fluid, Forneria del Cristo, Elleci service.