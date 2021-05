Il Comune di Sassuolo, nell’intento di promuovere interventi per favorire la valorizzazione turistica del territorio, intende valutare proposte per la sottoscrizione di una Convenzione finalizzata alla realizzazione di eventi quali: Giovedì sotto le stelle, Fiere di Ottobre e Natale a Sassuolo. L’invito è rivolto a tutte le Associazioni di Promozione Sociale o Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno 6 mesi negli appositi registri della Regione Emilia-Romagna.

Le proposte riguarderanno la disponibilità a sottoscrivere il modello di Convenzione e saranno articolate per ipotesi progettuali. Le azioni puntano a favorire la frequentazione turistica del territorio comunale. A mero titolo di esempio, vengono elencate alcune tipologie: a) coordinamento e gestione delle manifestazioni e delle attività di animazione territoriale; b) comunicazione attraverso la raccolta pubblicitaria, la stampa e la distribuzione dei cataloghi delle manifestazioni, dei poster e delle locandine, c) altre forme di comunicazione web e social; d) gestione prenotazione eventi; e) piano della sicurezza. Sono escluse dalla Convenzione la gestione delle occupazioni di suolo pubblico e, in occasione delle Fiere di Ottobre, la gestione del catalogo e della mostra dei veicoli industriali.

Le proposte dovranno comprendere: ipotesi progettuale, comprendente aspetti tecnici ed economici, per la realizzazione di un evento musicale in piazza con presenza di almeno 400 persone; ipotesi progettuale, comprendente aspetti tecnici ed economici, per la realizzazione di un evento musicale in piazza con presenza inferiore alle 250 persone; ipotesi progettuale, comprendente aspetti tecnici ed economici, per la redazione, la stampa e la distribuzione del Programma dei Giovedì sotto le Stelle, Fiere di Ottobre e Natale a Sassuolo; ipotesi progettuale, comprendente aspetti tecnici ed economici, per la realizzazione di almeno 1 evento da realizzare al di fuori dal centro storico (in altri momenti dell’anno).

Le proposte dovranno essere inviate per pec all’indirizzo: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it, utilizzando il modulo disponibile sul sito internet del Comune. La scadenza è fissata per il 03/06/2021

Il soggetto proponente dovrà essere in possesso dei requisiti di finalità non lucrativa dell’ente e di svolgimento delle attività a vantaggio della popolazione del Comune di Sassuolo. Dovrà essere un’Associazione di Promozione Sociale o un’Organizzazione di Volontariato iscritta negli appositi registri della Regione Emilia-Romagna da almeno sei mesi. La presenza operativa nel territorio comunale costituisce un criterio di priorità in caso di parità di punteggio in graduatoria.

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti scrivendo all’indirizzo e-mail:

gaimi@comune.sassuolo.mo.it.