“E’ stato pubblicato l’avviso pubblico relativo ai contributi per gli affittuari in condizioni di morosità incolpevole: il documento si trova sul sito di Acer (www.acer.re.it), all’albo pretorio del comune di Casalgrande e sul sito www.comune.casalgrande.re.it.

Vengono previste due situazioni: interventi ordinari per compensare a situazioni di morosità incolpevole; interventi per situazioni di morosità causate dalla crisi Covid 19.

Nel primo caso l’accertamento prevede la valutazione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale e l’essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità. Il contributo può essere erogato anche nella situazione in cui il moroso incopevole si impegni con il proprietario a sottoscrivere un nuovo contratto a canone concordato; oppure nei confronti dell’inquilino moroso che abbia trovato un nuovo appartamento in affitto, in questo caso a sostegno del deposito cauzionale necessario alla sottoscrizione del contratto.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie prevista, i destinatari del contributo possono essere quegli inquilini morosi incolpevoli a causa Covid a decorrere dal marzo 2020, con una dimostrata riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare di almeno il 30% (il confronto si fa paragonando il periodo marzo – maggio 2020 al marzo – maggio 2019).

Si potrà presentare domanda dal 19 maggio al 31 dicembre 2021. I moduli della domanda sono scaricabili dai siti www.acer.re.it e dal sito istituzionale del comune di Casalgrande www.comune.casalgrande.re.it.

La domanda può essere inviata

a mezzo raccomandata A/R o recapitata mediante agenzia di recapito autorizzata, esclusivamente all’indirizzo: Acer Reggio Emilia – via della Costituzione, 6 – 42124 Reggio Emilia, in busta chiusa, contenente la documentazione richiesta dal bando;

o inoltrata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) di Acer Reggio Emilia all’indirizzo: protocollo@pec.acer.re.it, corredata della documentazione richiesta.”