Legambiente organizza per il 17° anno Biologioco, il campo estivo che si contraddistingue per le attività legate all’ambiente. Sono aperte le iscrizioni, che prevedono al presenza massima di quaranta bambini, suddivisi in gruppi da venti, come indicato dalle nuove norme regionali sul contenimento del contagio da Covid-19.

Il campo giochi è situato all’interno dell’azienda agricola “La Razza” in località Canali a Reggio Emilia, e le attività si svolgeranno sia all’aperto che all’interno di una stalla riadattata e adibita a campo giochi, molto fresca e arieggiata predisposta per essere uno spazio per giocare e per fare laboratori con un ampio giardino esterno.

BioLoGioco si caratterizza per i laboratori didattici legati all’ambiente e per il contatto con piccoli animali (conigli, galline, pecore).

Il costo settimanale è di 70 € per chi resta solo al mattino e di 100 € per chi resta anche a pranzo fino alle ore 15. Il campo sarà aperto dal 7 giugno al 6 agosto e dal 23 agosto al 10 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 con accoglienza alle 7.30. Per chi rimane a pranzo l’uscita è dalle 14.00 alle 15.00.

Le richieste vanno indirizzate a segreteria@legambientereggioemilia.it

Per ulteriori informazioni su BioLoGioco rivolgersi direttamente al numero 328.9860926 (Lara)