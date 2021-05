I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Molinella, hanno arrestato un 43enne italiano, indagato per furto con destrezza e destinatario di un’ordinanza applicativa di misura cautelare. Sottoposto agli arresti domiciliari, l’uomo è stato individuato dai militari nel corso di un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, finalizzata all’individuazione di un ladro che tra gennaio e febbraio si era specializzato a rubare le borse da donna contenute nei cestini delle biciclette.

Il modus operandi del ladro ricostruito dai Carabinieri che hanno raccolto la denuncia di tre vittime (tre donne di 43, 62 e 65 anni), era sempre lo stesso: utilizzo di un passamontagna per non farsi riconoscere, rapidità nel borseggio che avveniva in un paio di secondi, allontanarsi dal luogo del furto, svuotare le borse e abbandonarle per strada. Nonostante l’accuratezza del ladro, i militari sono riusciti a individuarlo lo stesso e a informare l’Autorità giudiziaria.