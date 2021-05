Giovedì 20 maggio, dalle 18 alle 20 su piattaforma online, Lapam Confartigianato comincia la stagione congressuale (che porterà a fine anno all’elezione del presidente) con la categoria Meccanica, una delle più importanti all’interno dell’associazione imprenditoriale. Sono infatti oltre 800 le imprese della categoria, un numero importante di aziende che vanno dalle micro e piccole fino alle medie imprese più strutturate.

Il congresso di categoria, oltre a eleggere il nuovo consiglio e il presidente, è l’occasione per riflettere su un tema strategico per le imprese meccaniche: “Acciai e metalli, la corsa dei prezzi e le ripercussioni sulle Pmi”.

“La corsa al rialzo delle principali materie prime, causate da un combinato disposto di differenti fattori, sta avendo serie ripercussioni sul tessuto produttivo nazionale – sottolinea il presidente di Lapam Meccanica, Dabide Gruppi -. Una problematica di cui la nostra associazione si è occupata già negli scorsi mesi e che ha indotto la confederazione nazionale a rivolgersi direttamente al Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, per sollecitare un’azione a tutela delle imprese italiane e in difesa degli interessi nazionali, una richiesta a cui speriamo venga data risposta al più presto. Come è noto la meccanica per il nostro territorio è determinante, tutelare le imprese anche da queste turbolenze significa tutelare la crescita e lo sviluppo dell’intero tessuto economico e sociale”.

Per approfondire il tema e capire cosa devono aspettarsi le aziende del territorio, in occasione del XXI congresso Lapam e del rinnovo del consiglio direttivo della categoria Meccanica Lapam, l’associazione ha organizzato un webinar, giovedì 20 maggio alle ore 18, insieme agli specialisti di T-Commodity società di analisi di primaria importanza e in particolare a Gianclaudio Torlizzi, Managing Director T-Commodity che parlerà insieme a Livio Lazzari, referente categoria Meccanica Lapam.

I punti che verranno affrontati sono: lo scenario macroeconomico; l’andamento dei prezzi degli acciai e dei metalli dal 2020 a oggi; un previsionale sui prezzi degli acciai e dei metalli per il 2021 e 2022. Il webinar è aperto al pubblico (informazioni sul sito www.lapam.eu) sino al termine dell’analisi curata da T-Commodity, seguirà poi una parte privata riservata agli associati Lapam per l’elezione del consiglio direttivo della Meccanica. Il consiglio nominerà quindi il presidente di categoria.