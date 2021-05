A maggio l’Unione Europea celebra il Diversity month con lo scopo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della diversità e dell’inclusione.

In Ducati l’ambiente di lavoro è sempre più arricchito da donne e uomini di diverse generazioni, ognuno con il proprio background, talento, origine, orientamento sessuale e religioso, che tutti insieme contribuiscono a creare un contesto innovativo, dinamico e produttivo.

Per questo è stato definito il percorso “Diversity&Inclusion” che, ponendo al centro le persone, valorizza l’equità, la parità di genere e di trattamento, mette l’accento sul linguaggio e le azioni inclusive ed esalta la diversità come leva strategica e reale opportunità.

A conferma dell’impegno per la promozione della diversità e dell’eterogeneità e per la creazione di un ambiente professionale inclusivo, Ducati ha iniziato coinvolgendo tutti i membri del Board of Management e i dirigenti aziendali con un corso intitolato “Unconscious bias training”, per poi estenderlo a tutti i dipendenti.

Nel percorso di “Diversity&Inclusion” sono inserite anche attività legate al raggiungimento delle pari opportunità per i lavoratori in fabbrica e gli impiegati negli uffici. Grazie alla Ducati App Employees tutti i dipendenti possono ricevere informazioni e notizie direttamente sul proprio cellulare. Inoltre, con la piattaforma di e-learning Accademia Ducati Digitale la formazione è aperta a tutta la popolazione aziendale.

“In Ducati riteniamo che la diversità sia un requisito importante per la competitività e il successo aziendale. Creare un ambiente che favorisca la libertà di espressione di ogni persona migliora la vita quotidiana di ogni dipendente, dà un esempio importante ed è arricchimento per l’intera azienda” ha dichiarato Sebastian Patta, Direttore Risorse Umane Ducati. “La strada che abbiamo deciso di intraprendere in Ducati è quella della formazione, per questo abbiamo voluto mettere a disposizione di tutti il corso sui pregiudizi inconsapevoli volto a mettere in luce modelli comportamentali non congrui con la realtà attuale”.

In Ducati, come in tutte le aziende del Gruppo Volkswagen, sono state identificate le figure di Diversity Manager e Diversity Officer, che operano nel dipartimento Personale e Organizzazione e hanno l’obiettivo di garantire lo sviluppo del percorso di “Diversity&Inclusion” aziendale.