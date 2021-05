Un doppio spettacolo caratterizzerà la serata di sabato 22 maggio del festival Crossroads presso il Teatro Asioli di Correggio (RE). A partire dalle ore 19:30, la kermesse musicale itinerante organizzata da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna ospiterà i Guano Padano e, a seguire, i No Land’s del bassista Matteo Bortone.

La formazione d’apertura (con Alessandro “Asso” Stefana alla chitarra, Danilo Gallo al basso elettrico e Zeno de Rossi alla batteria) farà scorribande tra musiche cinematografiche d’autore. Bortone sarà invece spalleggiato da un eclettico organico: Julien Pontvianne (sax tenore, clarinetto), Francesco Diodati (chitarre), Enrico Zanisi (tastiere) e Ariel Tessier (batteria). Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo unico euro 12; ridotto under 30 euro 8.

Ma i Guano Padano sono una rock band o un trio jazz? E quel nome ‘ruspante’ sarà troppo trasgressivo o non abbastanza per la musica ideata dai tre immaginifici artisti? Non fatevi troppe domande e ascoltate (facendo attenzione agli effetti lisergici).

Ricchi delle loro variegate esperienze, tra jazz, rock e musica d’autore, Alessandro “Asso” Stefana, Danilo Gallo e Zeno de Rossi nel 2008 hanno imboccato una stradina della campagna padana che improvvisamente è sbucata… nelle vaste lande del west statunitense, con una traslazione estetica e geografica degna delle ‘meraviglie’ di un Lewis Carroll. E infatti i Guano Padano mandano in cortocircuito la logica comune: vintage e avanguardia diventano tutt’uno, folk e punk sono come i due lati dello stesso 45 giri. Se ne sono accorti musicisti come Mike Patton, Marc Ribot, Bill Frisell, Chris Speed, i Calexico, Mark Orton e Vinicio Capossela, tutti rimasti coinvolti in collaborazioni con il trio.

Il power trio presenterà dal vivo un nuovo spettacolo, rivisitando alla propria maniera le musiche di film che hanno lasciato un segno nella storia, non solo cinematografica: dai temi firmati da Morricone per i western di Sergio Leone alle musiche dei film di Tarantino, passando per le composizioni di Nino Rota e Bob Dylan.

Matteo Bortone (nato a Otranto nel 1982) si è formato musicalmente a Parigi, dove ha vissuto per otto anni. Il suo rientro in Italia, nel 2013, ha coinciso col suo esordio discografico (Travelers), al quale nel 2015 ha fatto seguito Time Images, oltre alla vittoria del Top Jazz come miglior nuovo talento del jazz italiano. Questi primi dischi tratteggiano già compiutamente l’estetica di Bortone: una musica elettro-acustica dalle atmosfere rarefatte, segnata dagli affondi improvvisativi da rock sperimentale e da sonorità che privilegiano l’impasto di gruppo all’emergere dei singoli solisti. Questi tratti sono portati a ulteriore sviluppo nel recente disco No Land’s (Auand, 2020), la cui formazione è del resto un ampliamento di quella all’opera nei primi due album. Ma il tempo porta anche maturazione: nello sviluppo degli inserti solistici all’interno del suono collettivo, nell’elaborazione formale (che spazia dalla miniatura alle strutture ampiamente articolate), nella varietà degli ambienti sonori (tra pop-rock, psichedelia, elettronica, drone music).

Nel curriculum di Bortone, oltre alle esperienze da leader, figurano collaborazioni con Matt Renzi, Giovanni Guidi, Ada Montellanico, Greg Burk. Di rilievo è il suo contributo al trio di Alessandro Lanzoni e al quartetto di Roberto Gatto.

Informazioni:

Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656, e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Teatro Asioli, tel. 0522 637813, e-mail: info@teatroasioli.it, website: www.correggiojazz.it – www.teatroasioli.it

Indirizzi e Prevendite:

Teatro Asioli, Corso Cavour 9, Correggio (RE). Prevendita: biglietteria Teatro Asioli, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 19, il sabato dalle ore 10:30 alle 12:30 e i giorni di concerto dalle ore 18.

Prevendita on-line: www.vivaticket.com, www.crossroads-it.org.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: telefonica 0522637813 negli orari di apertura della biglietteria o via mail a info@teatroasioli.it