La rivincita del sax baritono: ce ne saranno ben quattro sul palco del Teatro Asioli di Correggio giovedì 20 maggio per un nuovo concerto di Crossroads, il festival itinerante regionale organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna (inizio alle ore 19:30). Sono i Barionda della sassofonista altoatesina Helga Plankensteiner: con lei le possenti ance di Javier Girotto, Florian Bramböck e Giorgio Beberi, oltre alla batteria di Zeno de Rossi. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo unico euro 12; ridotto under 30 euro 8.

Helga Plankensteiner, altoatesina, classe 1968, dimostra un talento sfaccettato: sassofonista, cantante, band leader, compositrice. A dimostrazione della sua enorme caratura musicale, nel 2009 è stata chiamata da Carla Bley a far parte della sua big band. Ha dato vita a numerose formazioni tutte assai peculiari, dal gruppo El Porcino Organic all’orchestra Sweet Alps ai Plankton.

Perfettamente rappresentativi dell’estro della Plankensteiner sono i Barionda, un quintetto dall’organico inedito, anzi, addirittura inaudito: quattro sax baritoni più batteria. La formazione è stata creata per rivalutare il repertorio dei grandi baritonisti jazz: Gerry Mulligan, Pepper Adams, Harry Carney, Serge Chaloff, Gary Smulyan e tanti altri. In repertorio, oltre a composizioni originali, ci sono brani fortemente caratterizzati dal suono del baritono come Moanin’, Hora Decubitus di Mingus (legato alla memoria di Pepper Adams), Sophisticated Lady (di Ellington, nelle esecuzioni della cui orchestra spiccava Harry Carney) o Bernie’s Tune, cavallo di battaglia di Mulligan.

Dal vivo, la musica dei Barionda si libera con energia deflagrante, grazie alla potenza, raffinatezza ed esuberanza solistica di sassofonisti come l’argentino Javier Girotto e l’austriaco Florian Bramböck, oltre alla Plankensteiner e Giorgio Beberi.

Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org

Teatro Asioli, tel. 0522 637813, website: www.correggiojazz.it – www.teatroasioli.it

Teatro Asioli, Corso Cavour 9, Correggio (RE).

Prevendita on-line: www.vivaticket.com, www.crossroads-it.org.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: telefonica 0522637813 negli orari di apertura della biglietteria o via mail a info@teatroasioli.it