L’attività e l’impegno della Polizia di Stato, mirate alla prevenzione e al contrasto alla commissione dei reati nonché per vigilare sul rispetto delle misure di contenimento del contagio, continuano con l’intento di restituire ai cittadini aree urbane reggiane colpite da fenomeni di degrado ed aumentare il senso di sicurezza percepito.

Lo scorso weekend, è stato caratterizzato da specifici servizi interforze con la Polizia locale, coordinati da un funzionario della Polizia di Stato, volti a contrastare soprattutto fenomeni di assembramento e mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, soprattutto nella zona del centro, e in particolar modo nelle piazze principali.

L’attività anticovid è stata caratterizzata dall’identificazione di 53 persone e dall’accertamento di 3 sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell’obbligo di utilizzo del dispositivo di protezione individuale. Gli agenti della questura unitamente alla Polizia locale hanno controllato 33 esercizi commerciali. Gli operatori hanno inoltre accertato 2 sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in quanto due individui sono stati sorpresi alle ore 23.00 senza giustificato motivo.