Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato 2.086 persone, controllato 1.036 veicoli e 240 esercizi pubblici. Una cinquantina di persone sono state sanzionate per aver violato la normativa, in particolare quella sugli spostamenti dopo le ore 22:00, consentiti da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Ci sono state anche le sanzioni per assembramenti, come accaduto a Bologna, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, grazie alle segnalazioni dei cittadini, sempre attenti e veloci a segnalare al 112 gli episodi più a rischio di contagio da Covid-19, sono intervenuti e hanno interrotto due feste in appartamento, sanzionando, complessivamente, 18 giovani (7 in un caso e 11 nell’altro) che stavano ballando. A Bazzano, invece i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato nove persone sprovviste della mascherina di protezione.