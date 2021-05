La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino nigeriano di 24 anni per i reati di tentata rapina impropria aggravata e lesioni personali.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti a seguito di segnalazione da parte di una Guardia Particolare Giurata, in servizio antitaccheggio presso il Centro Commerciale I Portali, in difficoltà con un giovane straniero fermato per un furto all’interno del supermercato Ipercoop.

Il ragazzo, infatti, dopo aver prelevato dagli scaffali della merce, nascondendola delle tasche del giubbotto, aveva oltrepassato la barriera delle casse senza pagarne il corrispettivo.

Una volta fermato dall’addetto alla sorveglianza, il ragazzo aveva tentato la fuga, dimenandosi e colpendolo con un pugno.

Gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a calmare il soggetto, facendolo desistere dalla sua condotta violenta.

Il giovane straniero aveva sottratto alcuni profumi e del materiale multimediale, restituiti alla direzione del supermercato in quanto non compromessi.

La Guardia Particolare Giurata è stata dimessa dal pronto soccorso con prognosi 5 giorni per trauma contusivo ad un dito.

Il 24enne, richiedente asilo politico e con precedenti di polizia, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo