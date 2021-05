Utilizzava un terreno finito all’asta e ubicato alla periferia di Reggio Emilia per abbandonare in più riprese ingenti quantitativi di rifiuti provenienti dall’attività di costruzione/demolizione edili. A scoprirlo i carabinieri forestali del NIPAAF di Reggio Emilia che a conclusione delle indagini hanno identificato il responsabile sanzionato in via amministrativa con un verbale da 600 euro per abbandono di rifiuti da parte di un 45enne residente a Reggio Emilia.

Nel dettaglio i carabinieri forestali del NIPAAF di Reggio Emilia recependo l’esposto di un custode giudiziario che segnalava la presenza in un terreno finito all’asta di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da laterizi e scarti di edilizia abbandonati da ignoti avviavano gli accertamenti per risalire al responsabile. Grazie a uno scontrino reperito nei cumuli di rifiuti speciali i carabinieri forestali del NIPAAF di Reggio Emilia catalizzavano le attenzioni investigative su un 454enne reggiano nei cui confronti gli operanti acquisivano incontrovertibili elementi di responsabilità in ordine all’abbandono di rifiuti.

Accertati i fatti e ricondotta in maniera univoca la responsabilità del diretto interessato, che sentito dai carabinieri forestali ammetteva le proprie colpe, lo stesso veniva sanzionato con una multa da 600 euro e con l’intimazione a rimuovere con le modalità e mezzi previsti dalla legge i rifiuti speciali dallo stesso abbandonati.