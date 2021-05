Dopo le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, proseguono le proiezioni – organizzate da TIR danza in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese – al Cinema Teatro Astoria. Il prossimo weekend è la volta di “Rifkin’s Festival”, il nuovo film del Premio Oscar Woody Allen, commedia con Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Christoph Waltz.

Mort Rifkin è un ex professore e cinefilo, sposato con Sue, addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe, oltrepassi la sfera professionale. Il viaggio è però per Mort anche un’occasione per superare il blocco che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo e per riflettere profondamente.

Giorni e orari di programmazione: sabato ore 19.00, domenica ore 16.00 e 18.30, lunedì ore 19.00. Il costo del biglietto intero è di 7 euro, ridotto 5 euro. Nella giornata di lunedì, 5 euro per tutti.

Mercoledì 19 maggio, invece, avremo in sala “Le sorelle Macaluso”, per la regia di Emma Dante con Alissa Maria Orlando, Laura Giordani e Donatella Finocchiaro. Il film d’essai, in concorso al Festival di Venezia, racconta la vita di cinque sorelle, cresciute nella periferia di Palermo.

Il costo del biglietto intero è di 4 euro. Programmazione unica ore 19.00.

L’accesso in sala è regolato dalle norme per il contenimento del Covid-19: è obbligatoria la mascherina, la disinfezione delle mani e il distanziamento di almeno un metro. All’ingresso verrà misurata la temperatura e assegnato un posto fisso.

