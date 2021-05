Una campagna di raccolta fondi il cui ricavato andrà a finanziare “Tempo d’Incontro”, progetto delle tre Associazioni reggiane AIMA, AUSER ed EMMAUS che contribuisce a prevenire l’isolamento delle persone con Alzheimer e altre forme di demenza. Partner dell’iniziativa è la Pasticceria Incerti, che produce la ciambella con la ricetta originale di nonna Luisa.

Fornire un supporto concreto mediante una rete informale di volontari che si rivolge alle persone con deficit cognitivo e ai loro familiari, occupandosi del loro benessere e proponendo attività di stimolazione della memoria, giochi psico-motori, laboratori creativi e iniziative di socializzazione: a tal fine è nato nel 2012 “Tempo d’Incontro. Volontariato e comunità insieme per la demenza”. Oggi le tre Associazioni promotrici AIMA, AUSER ed EMMAUS lanciano una raccolta fondi per sostenere il progetto, e lo fanno abbinando la solidarietà alla più genuina gastronomia reggiana, quella legata alle tradizioni familiari.

Tramite una donazione di 15 euro sarà possibile ricevere a casa o ritirare nella sede AUSER una deliziosa ciambella preparata dalla Pasticceria Incerti in onore di nonna Luisa, proprio come la faceva lei e seguendo la sua ricetta alla lettera: nonna Luisa era una persona estremamente generosa, che amava creare momenti di convivialità preparando ciambelle che offriva a figli, nipoti e vicini. Nei suoi ultimi anni ha vissuto con una demenza, per questo i suoi familiari hanno scelto di sostenere il progetto Tempo d’Incontro, collaborando a questa raccolta fondi.

Il modulo per prenotare la Ciambella Luisa e sostenere le iniziative di volontariato volte alla prevenzione dell’isolamento delle persone con deficit cognitivo è disponibile sul sito di AIMA Reggio Emilia, all’indirizzo www.aimareggioemilia.it/ciambella

Per informazioni: AIMA 339 7733104 (Eleonora) – AUSER 333 4702480 (Viviana) – EMMAUS 338 7184014 (Marica)