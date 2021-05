Lunedì 17 maggio 2021, in Piazza Tien An Men a Nonantola alle ore 17 è in programma l’inaugurazione della “Panchina Arcobaleno” per combattere simbolicamente ogni discriminazione di genere. L’inaugurazione è prevista in occasione della Giornata Internazionale Contro l’Omofobia, la Lesbofobia, la Bifobia e Transfobia. L’iniziativa del Comune di Nonantola è in collaborazione con Arcigay Modena Matthew Shepard.

L’Amministrazione Comunale di Nonantola – spiega l’Assessora alle Pari Opportunità Tiziana Baccolini – in collaborazione con Arcigay Modena inaugura la sua panchina Arcobaleno per riaffermare la propria condanna ad ogni parola, gesto, pensiero discriminatorio. Il Comune vuole proseguire il proprio impegno per un continuo lavoro di costruzione di una società inclusiva, al pieno riconoscimento dei diritti di tutte le identità di genere, per la prevenzione e contro ogni tipo di discriminazione. La panchina Arcobaleno che inauguriamo il 17 maggio è solo una tappa di un percorso.

Questa iniziativa – spiega Massimo Po Capogruppo PD in Consiglio Comunale e primo firmatario dell’Ordine del giorno a sostegno DDL ZAN presentato il 24 Settembre 2020 – volta a sensibilizzare la cittadinanza verso le tematiche LGBTQI, è il frutto di un lavoro intrapreso da molte forze politiche presenti nel consiglio Comunale di Nonantola verso il riconoscimento dei diritti di tutte le identità di genere e a promuovere iniziative contro ogni discriminazione.