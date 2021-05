Sabato 15 maggio sulla propria pista del PalaRegnani, il Roller Hockey Scandiano affronterà il TeamServiceCar Monza nel primo incontro di ritorno dei playout. Per le due squadre è già stata emessa la sentenza definitiva che ha visto condannare lo Scandiano in A2 per la prossima stagione e confermare il Monza in A1, per cui il risultato sarà del tutto ininfluente.

Lo Scandiano a questo punto potrà sfruttare le ultime tre partite in programma per concentrarsi – come peraltro già sta facendo da un po’ di tempo – sui suoi 4 giovanissimi Vecchi, Busani, Barbieri, e Fontanesi, anche se quest’ultimo dovrà probabilmente saltare questo impegno per un infortunio occorso contro il Breganze.

Il gruppo infatti sarà a breve impegnato nelle Finali Nazionali Giovanili Under 19 che si terranno a Forlì Riccione dal 17 al 20 giugno, unitamente agli altri due giovanissimi Uva e Stefani che comunque abbiamo già visto quest’anno anche con la serie A.

Sarà anche ovviamente l’occasione per iniziare i test per il prossimo anno che vedrà questi giovani del vivaio scandianese protagonisti della prossima stagione