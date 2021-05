Il Comune di San Felice sul Panaro, per il terzo anno consecutivo, è stato riconosciuto come “Comune ciclabile” e premiato con il punteggio di tre bike-smile. L’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e giunta alla quarta edizione, valuta e attesta il grado di ciclabilità dei Comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso verso politiche bike friendly.

Il riconoscimento attribuisce alle località e ai loro territori un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri e indicato sulla bandiera gialla con il simbolo dei bike-smile. San Felice ha raggiunto i tre bike-smile grazie alla sua articolata rete di ciclabili urbane e per l’accresciuta attività di divulgazione e comunicazione su queste tematiche. Ad oggi le realtà Fiab-ComuniCiclabili nel nostro Paese sono rappresentative di quasi 9,5 milioni di abitanti ovvero più del 15 per cento della popolazione italiana. L’edizione 2021 ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.