Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 maggio, con orario 21:00-6:00, chi proviene da Milano, sarà obbligatoriamente deviato in uscita alla stazione di Fiorenzuola. Contestualmente, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il ramo di allacciamento D21 Diramazione di Fiorenzuola, in direzione di Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola rientrare sulla A1 dalla stessa stazione e proseguire in direzione di Bologna.

Inoltre, nelle stesse notti ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 maggio, sarà chiusa la stazione di Monselice, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee o di Boara.

Si ricorda che, fino alle 20:00 del 30 maggio, la stazione di Monselice è chiusa in entrata verso Milano, per consentire lavori del ponte sul canale Bagnarolo, al km 90+800.

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata l’ultima chiusura in programma dell’entrata della stazione di Cesena nord, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 14, alle 6:00 di sabato 15 maggio.

Mentre per consentire programmati interventi di manutenzione sul cavalcavia situato al km 64+536, in orario notturno, nelle sei notti consecutive di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Faenza, in uscita per chi proviene da Pesara/Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Imola o di Forlì.

Sulla Diramazione Ferrara sud (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi) D23, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo per la Tangenziale ovest di Ferrara e quello per la SS16 adriatica, in direzione di Porto Garibaldi.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara e la SS16 adriatica.