Inaugurata questa mattina, alla presenza del Sindaco Roberto Parmeggiani e dell’Assessora all’Ambiente Irene Bernabei, la nuova aula didattica all’aperto nel cortile della scuola media del capoluogo.

L’aula è il risultato del laboratorio “In altro luogo – Educazione all’aperto” – promosso dalla Banda Riciclante* del Teatro dei Mignoli in collaborazione con il Comune di Sasso Marconi e il contributo di Conad e Fondazione del Monte – ed è stata costruita seguendo i principi dell’outdoor education, orientamento pedagogico che punta a valorizzare l’ambiente esterno come occasione di apprendimento per i ragazzi.

Costruita interamente con materiali di recupero e riciclo, la nuova aula didattica rappresenta dunque una possibilità in più per svolgere le lezioni in sicurezza, all’aria aperta, in una struttura comunque funzionale alla didattica.

A guidare i ragazzi della scuola media Galileo Galilei nel processo di realizzazione dell’aula, sono stati gli attori del Teatro dei Mignoli di Bologna, che hanno condotto i laboratori abbinando le tecniche teatrali agli strumenti classici della pedagogia.

* La Banda Riciclante (www.bandariciclante.it) promuove dal 2012 laboratori di ecologia urbana, riciclo creativo, musica e teatro per educare e informare i ragazzi delle scuole sui temi dell’eco-sostenibilità ambientale. Il progetto Banda Riciclante dà il nome alla banda di supereroi protagonisti dell’omonimo fumetto, distribuito nelle scuole che partecipano al progetto per informare in modo divertente i giovani studenti su temi come l’inquinamento e il rispetto dell’ambiente.