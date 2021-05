Da lunedì 17 maggio Hera darà il via a un intervento di rinnovo della rete idrica in via Sassuolo, nel tratto compreso tra via Ferrari e via Grandi, per la durata di 10 giorni.

Da mercoledì 19 al via anche un secondo intervento sulla rete idrica in via Quattro Passi, angolo Cavallotti, fino a via Gatti angolo Svevo. Per non interrompere il traffico veicolare sulla via Giardini, l’attraversamento della stessa sarà eseguito tramite una trivellazione orizzontale controllata. I lavori avranno una durata di 15 giorni.

I cantieri consentiranno la posa di due nuove condotte del diametro di 20 cm e il rinnovo di tutti i relativi allacci, al fine di garantire una distribuzione della risorsa idrica più efficiente e omogenea.

Durante i lavori saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio; mentre nel caso di interruzioni protratte nel tempo gli utenti saranno puntualmente avvisati.

La viabilità subirà modifiche, saranno comunque garantiti gli accessi ai residenti, alle persone dirette alle attività commerciali e ai mezzi di soccorso.

Gli importi previsti sono di 30.000 euro per il primo cantiere e di 50.000 euro per il secondo, a carico della multiutility.