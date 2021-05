Proseguono in presenza, presso il Centro di Educazione Ambientale di Villa Gandini, gli appuntamenti di “Oh my green”, rassegna fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Formigine per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni sui temi ambientali.

Martedì 18 maggio si svolgerà “Un giorno da… botanico”, laboratorio scientifico per ragazzi da 9 a 13 anni che impareranno a conoscere piante, alberi, cespugli e a costruire un vero erbario.

Due gli appuntamenti nel mese di giugno: il primo giorno del mese i ragazzi da 9 a 13 anni potranno cimentarsi in orienteering al parco; mentre martedì 8 giugno “Tutti i colori dell’acqua” porterà l’attenzione sui riflessi che ogni elemento naturale produce nell’acqua (per bambini da 4 a 10 anni).

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria sul sito Internet del Comune (sezione eventi), oppure contattando La Lumaca (tel. 380 5889716, ceasformigine@lalumaca.org).