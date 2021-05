Tra Carpi e Cavezzo, lungo la strada provinciale 468, partiranno in giugno i lavori di manutenzione dell’asfalto nel tratto, lungo circa 15 chilometri, dove attualmente si circola con il limite di velocità a 30 chilometri orari per i mezzi a due ruote e di 50 per gli altri veicoli; sul tratto saranno eseguiti lavori di fresatura e asfaltatura.

Le limitazioni sono state decise dalla Provincia, per motivi di sicurezza a causa del degrado del fondo stradale dove sono presenti diffusi tratti dissestati.

L’intervento fa parte del programma delle manutenzioni estive che interessa la rete di quasi mille chilometri di strade provinciali che partirà, appunto in giugno, dando priorità ai tratti maggiormente degradati come quello tra Carpi e Cavezzo.