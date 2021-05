Prosegue il momento no dell’Emil Gas Scandiano, travolta nel derby infrasettimanale di C Silver. Al PalaRegnani è la Pallacanestro Correggio ad imporsi, sfruttando al meglio un primo quarto dove i padroni di casa segnano solo 5 punti, venendo immediatamente costretti ad una rincorsa che, tuttavia, mai si concretizza. Nel prossimo fine settimana i bianco-blu osserveranno il turno di riposo, tornando sul parquet il prossimo il 22 maggio per la rivincita con Correggio, stavolta al PalaPietri.

EMIL GAS SCANDIANO-PALLACANESTRO CORREGGIO 45-63 (5-19, 21-33, 38-50)

PALLACANESTRO SCANDIANO: Astolfi 2, Doddi 7, Rivi 4, Belli 6, Taddei 3, Braglia 4, Brogio, Fikri 9, Di Micco, Saccone ne, Vanni 4, Fontanili 6. All. Baroni.

PALLACANESTRO CORREGGIO: Lavacchielli 11, Piccinini 1, Morgotti 6, Messori 1, Vivarelli 13, Riccò F. 8, Frilli 5, Riccò A. 6, Sabbadini 4, Tognoni 8, Lusvarghi. All. Stachezzini.

Arbitri: Sabatino e Ronda di Piacenza.

(a cura dell’Ufficio Stampa Pallacanestro Scandiano)