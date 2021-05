Stagione di novità e di soprese, la primavera 2021 del Gruppo Romani è ricca di progetti originali che intrecciano e ampliano i cataloghi dei brand Serenissima, Cir Ceramiche e Cercom. Soluzioni ceramiche che incontrano le esigenze del design contemporaneo per l’estrema attenzione al colore, l’esclusività delle proposte decorative e l’eccellenza delle prestazioni tecniche.

Firmata da Gruppo Romani e trasversale alle proposte di tutti i brand, Chromagic è la grande novità di stagione. Il gres porcellanato incontra la magia del colore e il fascino dei wallpaper declinando un’elegante palette di 10 colori intensi attraverso soggetti decorativi tono su tono e a contrasto. La superficie è materica, caratterizzata da un effetto microcemento spatolato a mano. Contenitore creativo, Chromagic propone texture grafiche e tinte unite per vestire superfici verticali e orizzontali negli interni, dando vita anche ad esclusivi complementi d’arredo su misura. Un progetto aperto alle contaminazioni stilistiche che permette di inventare spazi sempre nuovi.

Nel segno della personalizzazione, arriva anche l’ampliamento del progetto Showall. Presentato in anteprima a Cersaie 2019, Showall ha segnato l’ingresso del Gruppo Romani nel mondo dei wallpaper ceramici. L’originalità delle grafiche e dei decori a terzo fuoco, la versatilità nei diversi ambiti d’uso e la semplicità di posa data dal formato 60×120 cm hanno decretato il successo della collezione che oggi dispone di 22 soggetti totali, di cui 6 nuovi. Nei cataloghi di serie delle novità Travertini Due di Serenissima e Fuoritono di Cir Ceramiche sono evidenti i suggerimenti stilistici che coinvolgono le soluzioni Showall, esaltando le caratteristiche architettoniche e d’arredo di varie tipologie di ambiente.

Travertini Due è la nuova serie ideata da Serenissima come omaggio a un materiale classico e tra i più eleganti. Il gres porcellanato offre una lettura differente e moderna del marmo in cui colori e texture venate diventano icone del lifestyle mediterraneo. Due le finiture in gamma, naturale e lux, per comporre ambienti caldi e accoglienti e sfruttare pienamente il valore decorativo ed estetico del travertino ceramico.

Cir Ceramiche, il brand del Gruppo che ha fatto della creatività la propria firma, ha iniziato il 2021 presentando Fuoritono, una collezione di superfici eleganti e insolite, racchiuse in una gamma formati di tendenza. Smaltature lucide e opache e una cartella di colori caratterizzati dalla forte stonalizzazione si accompagnano a una struttura morbida, leggermente in rilievo, che conferisce alla ceramica una preziosità quasi liquida.

La primavera di Cir Ceramiche si arricchisce anche di In Falda, ispirata al marmo travertino dalla texture nuvolata ottenuta dai blocchi tagliati in questa direzione. La selezione cromatica d’ispirazione tradizionale si lascia contaminare da un inedito blu e sposa l’uso dei formati piccoli e modulari, da abbinare a decori dai colori vivaci. In Falda è anche la superficie dedicata al lancio di Design Italiano, un progetto realizzato Ovre.Design per Gruppo Romani ispirato agli oggetti iconici che hanno fatto la storia del Made in Italy. Un dialogo minimalista tra forme e colori, superfici e materie che richiamano le creazioni dei grandi maestri del design.

Anche Cercom amplia il ventaglio di superfici tecniche dedicate alla grande architettura, con la gamma Infinity. L’ispirazione del progetto è il cemento e la sua multiforme personalità che lo vede materia strutturale per eccellenza, ma anche superficie espressiva, impiegata nell’arte e nel design. Il gres porcellanato Infinity è proposto in cinque colori neutri e quattro finiture che assecondano le esigenze della progettazione indoor e outdoor per realizzare spazi residenziali, commerciali e pubblici.

In attesa delle fiere d’autunno, le più originali creazioni del Gruppo Romani si possono ammirare nel nuovo showroom E.lements, nel centro storico di Modena, trasformate in elementi e volumi d’arredo e valorizzate dalle prestigiose proposte di oggettistica Atelier Cerasarda.