L’Ufficio Cultura e la Biblioteca, nell’intento di offrire nel corso di tutto l’anno proposte rivolte ai diversi target d’utenza, promuove una serie di appuntamenti rivolti ai bimbi e ai ragazzi.

Saranno coinvolti diversi soggetti del territorio, insieme ai quali verranno realizzati laboratori creativi, per diverse face di età, su tematiche di natura scientifica, artistica, ambientale, di arte terapia, di approfondimento psicologico. L’intento è quello di sollecitare la fantasia, la creatività e attivare competenze.

Il primo appuntamento sarà per i bimbi dai 3 ai 5 anni sabato 15 maggio dalle ore 10 alle 12 nella magnifica cornice del Parco della Biblioteca.

“CACCIA AL TESORO… DELLA NATURA. Attività ed esperienze alla scoperta della natura” il titolo dell’iniziativa realizzata in collaborazione con il Centro Famiglie, Cooperativa Research

I bambini, accompagnati dall’adulto, parteciperanno ad una avvincente caccia al tesoro nel parco. Alla fine della mattina le ricerche confluiranno in un Taccuino del Naturalista personale (un libretto) con impronte di foglie, collage di fiori, disegni dal vivo. Potrà essere completato anche a casa.

La Biblioteca esporrà in visione, disponibili per il prestito, una selezione di libri sulla natura per suggerire alle famiglie come continuare le attività anche nel giardino di casa.

Obbligo di prenotazione (posti limitati): Biblioteca Comunale P. Neruda di Albinea – Via Morandi, 9 Albinea (RE) tel. 0522/590232 – biblioteca@comune.albinea.re.it