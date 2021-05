Giovedì 13 maggio, dalle 17 alle 18.30 nel cortile delle ex scuole elementari di Piandelagotti in via Centrale, all’aperto per garantire la sicurezza, Lapam propone un approfondimento sul bando Gal ‘Qualificazione della filiera forestale’. Il bando persegue l’obiettivo generale di aumentare la produttività, la competitività e la sostenibilità delle imprese dell’Appennino Modenese e Reggiano che operano nel settore forestale, attraverso investimenti utili a favorire l’ammodernamento e l’innovazione tecnologica delle aziende stesse.

Dopo il saluto del Sindaco di Frassinoro, Oreste Capelli, interverranno Elivira Mirabella, Direttore Gal Modena–Reggio Emilia, l’architetto Simona Piras del servizio istruttoria e progettazione Gal, il referente Ufficio bandi Lapam, Federico Cantelli. Concluderà il presidente Gal, Giancarlo Cargioli, modera Riccardo Baroni, segretario sedi Lapam di Montefiorino, Frassinoro, Palagano.