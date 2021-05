Intorno alle ore 18.15 i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre in A13 in direzione sud al km 5 per un incendio ad un mezzo pesante che trasportava macchinari industriali. Il rogo ha avvolto completamente il camion e il macchinario trasportato. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario, circoscritto e spento le fiamme. Chiusa l’A13 in direzione sud per operazioni di spegnimento. Al termine delle attività è stato consentito il transito in una sola corsia. Non si segnalano feriti. Presenti anche i tecnici ASPI e la Polstrada.



