Dal 17 maggio al 30 giugno sono aperte le iscrizioni ai Servizi Scolastici per l’anno 2021/2022. In particolare si tratta dei servizi di prolungamento orario, mensa e trasporto. Queste date riguardano le scuole fioranesi dell’infanzia, le primarie e le secondarie di I grado. Ogni famiglia interessata può presentare domanda di iscrizione online accedendo al portale EntraNext tramite il sito del Comune di Fiorano Modenese. Fondamentale: per accedere al portale occorrerà essere in possesso di credenziali SPID.

Solo in riferimento alla mensa scolastica, chi è già iscritto per l’anno scolastico corrente (2020/21) non deve presentare una nuova domanda per l’anno 2021/22. Fanno eccezione solo gli alunni dell’istituto “C. Menotti” – per i quali va avanzata tutti gli anni la domanda di iscrizione alla mensa – e i bambini che inizieranno a settembre 2021 la scuola d’infanzia o la primaria. Invece, le iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico e prolungamento orario (pre-scuola e post-scuola) vanno rinnovate tutti gli anni.

A causa dell’emergenza Covid-19, chi era già iscritto al servizio trasporto avrà una riduzione, dati i periodi di chiusura, sulla retta sul trasporto del prossimo anno scolastico. In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione, sarà previsto il rimborso entro la fine del 2021.

La richiesta di Agevolazioni Tariffarie ISEE deve essere presentata ogni anno, ma separatamente rispetto all’iscrizione ai servizi. Occorre munirsi di Attestazione ISEE 2021 e presentare apposita richiesta dal 17 maggio al 30 giugno sempre tramite il sito comunale, nella sezione “Servizi online”. Nella sezione “Scuola e Nidi” si trovano, invece, tutte le indicazioni necessarie e le risposte alle domande frequenti (FAQ) con spiegazioni aggiuntive.

Per informazioni e assistenza alla compilazione è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione: tel. 0536-833420 o 0536-833409; tramite la mail scuola@fiorano.it; oppure ancora attraverso il canale Telegram: @scuolafiorano sempre attivo.

“I servizi comunali – afferma l’assessore Luca Busani – rappresentano una parte importantissima dell’esperienza scolastica dei nostri studenti e delle loro famiglie. Imparare a nutrirsi in maniera sana ed equilibrata, spostarsi in modo sostenibile con i mezzi di trasporto pubblici, sostenere l’impegno lavorativo dei genitori garantendo la massima flessibilità di orari e, più in generale, rispettare le regole vivendo in sicurezza. Sono convinto che l’educazione civica passi anche attraverso la vita quotidiana, e proprio per questo crediamo che un’Amministrazione comunale debba profondere il massimo sforzo per fornire questi servizi ai cittadini”.