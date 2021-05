Un camminata non competitiva, con ben otto percorsi per tutti i gusti e tutte le capacità, che si snodano tra i colli scandianese alla scoperta di un paesaggio splendido. Tutto questo è Walk Marathon, una camminata aperta a tutti, un’occasione per godere di un’attività estremamente benefica, come appunto il cammino, da condividere con i propri cari.

L’appuntamento, organizzato dal Comune di Scandiano insieme alla Tricolore Sport Marathon e all’Uisp, con il supporto e la collaborazione di moltissime associazioni sportive scandianesi, avrà luogo domenica 23 maggio prossimo lungo tutta la giornata.

Le iscrizioni sono aperte da oggi, 12 maggio, e potranno essere effettuate online all’indirizzo web www.tricoloresportmarathon.it o fisicamente nella sede della Tricolore, in via Tamburini 5 a Reggio, o nei negozi Free Run di Scandiano o Carpi.

La quota di iscrizione va dai 3 (quota per bambini sotto i 14 anni, solo per percorso mini) ai 10 euro, le iscrizioni resteranno aperte fino al 21 maggio salvo raggiungimento della quota massima di partecipanti, ossia mille persone.

“E’ una prima edizione di un evento in cui crediamo molto – ha dichiarato l’assessore allo sport del Comune di Scandiano Nearco Corti – e per il quale ringraziamo anzitutto le associazioni sportive scandianesi, che sono il vero motore della manifestazione e che con il volontariato e la voglia di fare contribuiscono da sempre alla vitalità del nostro territorio. Davvero ritengo sarà una bella occasione per goderci il nostro territorio, i paesaggi e i profumi, tenendoci in allenamento e in salute. Grazie ai tanti volontari presenti sul percorso saremo anche in grado di controllare il rispetto delle normative Covid”.

La manifestazione prevede 8 percorsi, di diversi chilometraggi e difficoltà: dal mini di 4,2 km dedicato ai più piccini, alla vera e propria maratona di 42 km nella quale solo i più appassionati camminatori saranno in grado di cimentarsi. Tutti i percorsi si snoderanno nel territorio Scandianese, addentrandosi sino al comune di Casalgrande, Castellarano e Viano. I percorsi intermedi avranno la versione più “hard”, ovvero col percorso che si dirama tra le colline, e una versione “soft” prevalentemente pianeggiante.

Per tutte le info più dettagliate: https://www.tricoloresportmarathon.it/walk-marathon/