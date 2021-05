Domani, mercoledì 12 maggio, l’intervento di riqualificazione in corso al piano terra della biblioteca comunale “Loria” interesserà le sale studio, che perciò saranno inaccessibili.

I lavori dovrebbero concludersi in pochi giorni, pertanto – salvo imprevisti – le sale studio saranno riaperte già la prossima settimana (aggiornamenti sul sito ufficiale).

Rimangono sempre attivi i servizi di prestito su prenotazione, con ritiro presso il “Castello dei ragazzi”.

TEATRO VIOLA PER FIBROMIALGIA – Si coglie l’occasione per ricordare che da domani sera a giovedì mattina il porticato del Teatro cittadino si colorerà di viola in occasione della Giornata internazionale sulla fibromialgia, giornata cui l’Amministrazione Comunale aderisce in risposta all’appello del “Comitato Fibromialgici Uniti – Italia” (CFU Italia” ODV), associazione di volontariato che rappresenta e tutela gli interessi morali e materiali dei soggetti affetti da tale malattia (altrimenti detta sindrome fibromialgica o sindrome di Atlante).