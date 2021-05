Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:00, un incendio ha interessato il Parco degli Artisti in via Raffaello Sanzio. Sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre. Le fiamme alte hanno reso necessario anche l’impiego dell’elicottero AW139, Drago 143, del reparto volo di Bologna, che ha effettuato numerosi lanci d’acqua. In tutto si stima che siano bruciati cinquecento metri quadri di vegetazione. Presenti anche i carabinieri forestali. Non si registrano feriti.



