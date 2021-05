E’ stato controllato a piedi in prossimità dell’ufficio postale del comune di Reggiolo dai carabinieri della locale stazione che, dopo le procedure di identificazione hanno optato per approfondire i controlli culminati con un’ispezione personale. Nel corso dell’attività ispettiva all’interno del marsupio che l’uomo portava a seguito i militari hanno rinvenuto un coltello da cucina lungo 20 cm di cui 9 di lama che, date le circostanze di tempo e di luogo, è risultato essere illegalmente portato al seguito dall’uomo. Per questo motivo, con l’accusa di porto abusivo di armi, i carabinieri della stazione di Reggiolo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale un 50enne del paese a cui hanno anche sequestrato il coltello.



