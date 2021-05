ROMA (ITALPRESS) – “Oggi a Bruxelles, al Consiglio Affari Esteri, ho ribadito ai miei colleghi europei che abbiamo bisogno di un’Europa compatta, decisa, con una visione chiara. Lavoriamo su un doppio fronte, da una parte è necessario tutelare la salute dei cittadini e per questo il 21 maggio abbiamo organizzato a Roma il Global Health Summit per rafforzare la prevenzione sanitaria a livello internazionale. Allo stesso tempo dobbiamo impegnare le nostre energie per riaprire il Paese ai turisti stranieri. Alleggerendo le misure anti covid in Italia possiamo diventare attrattivi per i cittadini degli altri Paesi così da rilanciare la stagione estiva”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

“Oggi – continua – abbiamo discusso anche di transizione ecologica con l’inviato speciale per il clima del presidente Biden, John Kerry. Dobbiamo facilitare le due transizioni gemelle, quella digitale e quella ecologica. E’ la strada maestra per creare nuovi posti di lavoro e maggiori opportunità di sviluppo. L’Italia è pronta a farsi capofila di questo processo con lungimiranza e concretezza. Avanti!”.

(ITALPRESS).